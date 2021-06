Les 5 chaussures de running de l’été

L’été est arrivé. Si elle est synonyme de vacances, cette saison est aussi l’occasion de profiter de son temps libre pour se mettre ou remettre au running. Pour faciliter la reprise, voici une liste de chaussures idéales.

Adidas 4DFWD

Cette Adidas 4DFWD est une chaussure de running est la petite dernière qui s’appuie sur 17 ans de données de la marque aux trois bandes. Dotée d’une semelle intermédiaire 4D imprimée en 3D qui redirige l’énergie vers l’avant, elle offre des sensations inédites. La semelle extérieure en caoutchouc est pensée pour s’adapter harmonieusement au design, afin de s’assurer une excellente traction. Mais le plus de cette basket, c’est son côté «écolo». Elle est en effet conçue avec Primegreen, une série de matériaux recyclés haute performance. La tige est faite à 50 % de matériaux recyclés. Sans polyester vierge.

Adidas 4DFWD, 200 euros.

Deviate Nitro Puma

Puma a soigné son retour avec la Deviate Nitro il y a quelques semaines. Dotée d’une plaque carbone, cette chaussure running possède une semelle assez épaisse qui offre un rebond dynamique et fort agréable lors des courses à pied. Et ce, quel que soit la surface du sol. Elle est particulièrement adaptée aux entraînements et aux compétitions.

Deviate Nitro Puma, 160 euros.

Nike Air Zoom Pegasus 38

La Nike Air Zoom Pegasus 38 est arrivée en avril dernier avec quelques mises à jour par rapport à sa grande sœur (la Pegasus 37). La semelle intermédiaire reprend la précédente tout comme l’unité Zoom Air qui permet un retour d’énergie réactif. En nouveauté, la Pegasus 38 possède un système de sangle individuel au milieu du pied qui permet à chaque coureur de se lacer pour un ajustement personnalisé. Autre point à souligner, le matériau en maille sandwich doux et respirant offre confort et performance à tous les coureurs, des plus élites aux débutants.

Nike Air Zoom Pegasus 38, 119,99 euros.

New Balance Fresh Foam X 1080 v11

La New Balance Fresh Foam 1080 est plutôt adaptée aux coureurs réguliers sur toutes distances. Dotée d’une semelle assez épaisse (Fresh Foam), elle offre un véritable confort au talon avec un amorti maximum. En somme, une très bonne chaussure de running polyvalente et solide, idéale pour les entraînements quotidiens.

New Balance Fresh Foam X 1080 v11, 170 euros.

ASICS Metaspeed Sky

La toute dernière d’Asics est conçue pour améliorer encore un peu plus votre vitesse. Dotée d’une mousse de semelle intermédiaire énergique et une plaque de carbone propulsive, cette Metaspeed Sky aide significativement la foulée. Idéale pour préparer une compétition mais également pour les performances.

ASICS Metaspeed Sky, 250 euros.