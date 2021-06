NBA : quelles sont les équipes les plus titrées de l'Histoire ?

La finale NBA 2021, qui approche à grands pas, va être inédite, avec des équipes aux palmarès assez clairsemé. Une occasion parfaite pour réviser ses classiques et rouvrir le grand livre d'histoire de la ligue.

LOS ANGELES LAKERS (17 TITRES)

Au sommet de la NBA, deux équipes mythiques trônent : les Lakers et les Celtics. Deux villes et surtout deux cultures aux antipodes. Pour l'instant, le duel qui les oppose est un match nul, puisque les Angelenos et les Celtics comptent 17 titres chacun.

Les Lakers ont ainsi été titrés en 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 et enfin, en 2020.

Boston Celtics (17)

Les Celtics ont eux aussi écrit certaines des plus belles pages de la NBA, avec notamment une domination indécente dans les années 60. Ils ont été titrés en 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 et en 2008.

Chicago Bulls (6)

Six titres au total pour la franchise de la Windy city, ce qui la place sur le podium ex-aequo tous conquis sous la houlette de his airness Michael Jordan en 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 et 1998

Golden State Warriors (6)

Six titres également pour les Californiens, en 1947, 1956, 1975, suivis de la dynastie de ces dernières années, en 2015, 2017 et enfin 2018.

San Antonio Spurs (5)

Les Spurs ont un des plus beaux palmarès de ces 25 dernières années, avec cinq titres conquis en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014.

Miami Heat (3)

Le Heat est une équipe récente, fondée en 1988, mais elle a su se créer un palmarès solide, avec trois titres, acquis en 2006, 2012 et 2013.

Philadelphia Sixers (3)

Les Sixers ont été sacrés à trois reprises (1955, 1967 et 1983). Lors de ce dernier titre, le duo composé de Julius Erving et Moses Malone était tout simplement injouable.

Detroit Pistons (3)

Les Pistons ont été sacrés en 1989 et 1990, à l'époque où les Bad boys faisaient régner la terreur sur la ligue. Le titre de 2004, en revanche, avait surpris tous les observateurs, puisqu'il semblait promis aux Lakers dirigés par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Mais, en face, Ben Wallace, Rip Hamilton, Chauncey Billups et Rasheed Wallace leur ont opposé une défense de fer pour s'imposer 4-1.

Houston Rockets (2)

Merci Hakeem Olajuwon, principal artisan des deux titres remportés par les Rockets, en 1994 et 1995. Et merci aussi à Michael Jordan, qui avait pris sa première retraite sportive à cette époque.

New york Knicks (2)

Les nombreux fans des Knicks attendent désespérément un troisième titre, après les deux conquis en 1970 et 1973. Il faudra encore attendre, même si l'épopée 2020-2021 leur a redonné espoir.

Toronto Raptors (1)

Comme le Heat, les Raptors sont une équipe récente, créée en 1995, qui n'a pas réussi à occuper le premier plan. L'arrivée de la mégastar Kawhi Leonard a tout changé, sur les rives du lac Ontario, avec ce titre inespéré conquis en 2019.

Cleveland Cavaliers (1)

La touche LeBron James. Après deux titres conquis avec Miami, le Chosen One a mis les voiles en direction de son Etat natal, l'Ohio. Parfaitement secondé par Kyrie Irving, il a offert un titre à une ville qui en rêvait depuis son arrivée dans la grande ligie.

Dallas Mavericks (1)

Une fantastique épopée, menée de main de maître par Dirk Nowitzki en 2011. Alors que le titre semblait promis au fantastique Big Three de Miami, les Mavs se sont dressés comme un seul homme, avec une série remportée 4-2.

Oklahoma City Thunder (1)

Une histoire un peu compliquée, puisque le Thunder a effectivement un titre dans son escarcelle, mais il a été conquis en 1979, quand l'équipe portait un autre nom, Les Supersonics, et jouait dans une autre ville, Seattle.

Washington Wizards (1)

Un seul titre conquis en 1978, quand les Wizards (magiciens) étaient encore les Bullets (balles d'arme à feu). Un nom qui été changé en 1997, pour éviter les polémiques autour des fusillades aux Etats-Unis.

Portland Trailblazers (1)

Ce titre doit beaucoup à Bill Walton, qui avait dominé de la tête et des épaules la finale opposant les Blazers aux Sixers.

Milwaukee Bucks (1)

Les Bucks peuvent espérer doubler la mise cette année, après ce titre conquis en 1971 par une équipe menée par Lew Alcindor, qui allait devenir le mythique Kareem Abdul-Jabbar.

Atlanta Hawks (1)

Un titre qui remonte à la fin des années 50 (1958, exactement. Cette année, les troupes de Trae Young ont une superbe occasion de faire briller Atlanta à nouveau.

Sacramento Kings (1)

Un titre tellement ancien (1951) que seuls les fans de la franchise et les historiens de la ligue ont encore en mémoire.