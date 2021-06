Euro 2021 : Accrochés par le Portugal (2-2), les Bleus terminent en tête de leur groupe et affronteront la Suisse en 8e de finale

L'essentiel est assuré. Malgré le match nul concédé, ce mercredi, contre le Portugal (2-2), l'équipe de France termine en tête du groupe F devant l'Allemagne et le Portugal. Et les Bleus affronteront la Suisse, lundi, à Bucarest en 8e de finale.

Hugo Lloris et ses coéquipiers sont passés par toutes les émotions dans la chaleur de Budapest. Comme quatre jours plus tôt sur cette même pelouse de la Puskas Arena face à la Hongrie (1-1). Dans ce remake de la finale perdue de 2016, ils ont alterné le bon et le beaucoup moins bon face à des Portugais, qui n’avaient pas encore leur billet pour les 8es de finale au coup d’envoi au contraire des Français, et ont semblé ne pas savoir par quel bout prendre ce match.

Malgré une première occasion de Kylian Mbappé (16e), ils sont apparus en grande difficulté et incapables de prendre le jeu à leur compte pendant la majeure partie de la première période. Et ils ont été punis par une sortie mal maitrisée de leur gardien. Sur un coup-franc, le portier tricolore a tenté de dégager le ballon du poing, mais son coude est venu heurter le visage de Danilo offrant un pénalty aux champions d’Europe. Cristiano Ronaldo, qui n’avait encore jamais marqué en six confrontations face à l’équipe de France, ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence (31e).

Cette ouverture n’a eu aucun effet sur des Tricolores toujours aussi amorphes et sans réaction. Mais juste avant la pause, l’arbitre a de nouveau désigné le point de pénalty pour une légère faute de Nelson Semedo sur Mbappé. Et Karim Benzema a répondu à son ancien coéquipier du Real Madrid pour ramener les deux équipes à égalité (45e+2). Presque inespéré. Avec ce but, Benzema a mis un terme à son mutisme, lui qui n’avait pas trouvé le chemin des filets en quatre rencontres depuis son retour en sélection après cinq ans d’absence.

Libéré par cette réalisation, et alors que les champions du monde sont revenus en seconde période avec de bien meilleures intentions, l’ancien lyonnais a récidivé dès le retour des vestiaires. Lancé à la limite du hors-jeu, il a trompé Rui Patricio d’une frappe croisée qui a touché le poteau avant de finir au fond des filets (47e). Avec ce doublé, il a non seulement permis à son équipe de prendre l’avantage, mais il a surtout prouvé qu’il n’avait rien perdu de son instinct de buteur.

«Je pense que tout le monde l’attendait, il y avait cette pression un peu sur moi de tout le pays, mais je suis un joueur de foot, un professionnel, j’ai besoin de cette pression aussi, a-t-il confié au micro de BeIN Sports à la fin du match. Aujourd’hui, ça me fait plaisir de marquer. En plus on est qualifiés. (…) C’est sûr que j’avais envie de marquer dans cette équipe-là parce que je sais que les buts sont très importants dans cette compétition.» «Ça fait plaisir. A lui bien sûr, il était en recherche de ça, il n’a pas perdu confiance, ni la mienne d’ailleurs. Et tant mieux qu’il ait été au rendez-vous ce soir», a réagi, de son côté, Didier Deschamps.

Mais il n’a pas été le seul au rendez-vous. Car cette rencontre a tourné au duel entre Benzema et Ronaldo. «CR7» y est allé lui aussi de son doublé. Après une main de Jules Koundé dans sa surface, le quintuple Ballon d’or a à nouveau pris à contre-pied Lloris pour inscrire son 109e but sous le maillot du Portugal (61e) et entrer encore un peu plus dans l’histoire en égalant le record du monde de buts en sélection établi par l’Iranien Ali Daei.

Paul Pogba a cru offrir la victoire aux ballons mais Patricio a détourné sa frappe sur sa barre transversale avant que le ballon ne revienne dans les pieds d’Antoine Griezmann et qu’il ne s’interpose devant l’attaquant français (67e). Les deux équipes se font finalement sur ce match nul qui fait leurs affaires. La France a conservé la tête du groupe, grâce au nul tout aussi fou entre l’Allemagne et la Hongrie (2-2), alors que le Portugal a validé sa qualification parmi les quatre meilleurs troisièmes en terminant derrière les Allemands.

