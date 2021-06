Euro 2021 : Cristiano Ronaldo égale le record du monde de buts en sélection

Cristiano Ronaldo a inscrit mercredi contre la France 108e et 109e buts pour le Portugal, égalant ainsi le record du monde de buts en sélection.

Ali Daei a en effet été égalé. Déjà devenu en début de tournoi le meilleur buteur de l'histoire des Championnats d'Europe (14 buts à ce jour), «CR7» a atteint la barre des 109 buts lors de sa 178e sélection en équipe nationale avec un doublé inscrit sur deux penalties à Budapest.

Depuis ses débuts avec la Seleçao en 2003, la star de la Juventus Turin (36 ans) a enchaîné les apparitions en équipe nationale (178 avec celle de mercredi). Et alors qu’il n’avait jamais marqué contre la France lors de ses six confrontations précédentes, il a frappé deux fois, à chaque fois sur penalty (31e, 60e). Au passage, cela fait de lui le meilleur buteur de cet Euro avec 5 buts après son doublé inaugural contre la Hongrie (3-0) puis son but lors de la défaite face à l'Allemagne (4-2).

Avec ce doublé, il égale donc l’Iranien Ali Daei. Pour établir son record, Daei avait notamment réussi un quintuplé contre le Sri Lanka (7-0) en 1996 et quatre quadruplés, dont un contre Guam dans un des matches les plus prolifiques de l'histoire des qualifications à une Coupe du monde: 17-0 en 2000.

«Les records sont faits pour être battus, disait Daei à l'agence Khabar Online en 2018. J'ai beaucoup de respect pour Ronaldo. Il est un si grand joueur qu'il n'est pas nécessaire de faire ses louanges.»