Euro 2021 : des supporters manquent Hongrie-France après avoir confondu Bucarest et Budapest

Six supporters français n’ont pas pu assister à Hongrie-France (1-1) samedi à l’Euro 2021 après être arrivés à Bucarest alors que le match avait lieu à…Budapest.

Pour suivre le football, mieux vaut être bon en géographie. Ce groupe de collègues d’une entreprise d’informatique l’a compris à ses dépens. Alors qu’ils devaient assister au match des Bleus, ils n’ont jamais rejoint Budapest. Ils ont en effet confondu la capitale hongroise avec celle de la Roumanie, Bucarest.

C’est le quotidien local Jurnalul National qui a raconté cette histoire. Les six hommes se sont aperçus de leur bourde au moment où ils buvaient une bière avec des fans ukrainiens présents pour leur équipe qui affrontait l’Autriche (1-0) deux jours plus tard.

Ils pourront peut-être voir les Bleus…

Un journaliste roumain leur a alors demandé ce qu’ils faisaient ici alors que la France évoluait à Budapest. «Depuis l'aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters. Je pensais qu'il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match. Nous les avons suivis, a raconté l’un des collègues. On s'est dit que s'il y avait des Hongrois, ils connaissaient bien le chemin du stade et il ne fallait plus s'inquiéter. Nous n'avons jamais pensé qu'ils étaient Ukrainiens. Maintenant, je me rends compte que nous ne pouvions même pas le comprendre. Nous ne connaissons pas non plus le hongrois, et nous ne connaissons ni l'ukrainien, ni le russe.»

Les six pourront toutefois peut-être voir la France jouer à Bucarest s’ils prolongent leur séjour. Si les hommes de Didier Deschamps battent le Portugal mercredi soir, ils disputeront leur huitième de finale en Roumanie.