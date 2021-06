Euro 2021 : l'Allemagne se qualifie de justesse et affrontera l'Angleterre en huitièmes

L'Allemagne a composté son billet pour les huitièmes de finale de l'Euro mercredi après un match nul contre la Hongrie (2-2). Les Allemands iront défier l'Angleterre.

La Mannschaft a eu chaud. A la 83e minute, l'Allemagne était dernière de son groupe, éliminée. Puis Leon Goretzka, entré en cours de match, a sauvé les siens en égalisant à la 84e minute. Les Allemands ont pourtant failli tomber dans le piège de Hongrois rusés et combattifs. Ils ont encaissé le premier but sur un contre, la première occasion hongroise, et ont ensuite longtemps buté sur une défense remarquablement organisée.

Les hommes de Joachim Löw, qui quittera ses fonctions après l'Euro, étaient entrés dans le match avec l'envie de s'imposer et de prendre les commandes rapidement. Mais après 11 minutes de jeu, leur plan s'est écroulé : sur un contre, Roland Sallai a servi en profondeur Adam Szalai, qui a laissé sur place Mats Hummels pour battre Neuer d'une superbe tête plongeante (1-0).

Un choc contre l'Angleterre

L'Allemagne a ensuite fait de son mieux, et a poussé. Hummels a placé une tête sur la barre (21e) sur un coup franc tiré par Toni Kroos, Matthias Ginter a échoué sur l'action suivante devant le gardien Peter Gulacsi. Gnabry et Sané se sont démenés pour tenter de passer en un contre un et ouvrir des brèches. Havertz a tenté sa chance de loin (51e).

Havertz, enfin, a cru une première fois délivrer les siens, en égalisant de la tête à la 66e minute. Le temps des embrassades, un coup d'envoi, et la Hongrie a repris l'avantage par Andras Schäfer, lancé lui aussi en profondeur, et plus rapide que Mats Hummels (2-1, 66e). Et donc, il aura fallu attendre la 84e minute pour que Goretkza ne sauve l'Allemagne quit retrouvera donc l'Angleterre pour une place en quarts de finale.

A noter que dans le contexte politique lourd qui entourait cette rencontre, le seul incident notable a été l'intrusion sur le terrain pendant l'hymne hongrois, avant le match, d'un activiste portant un drapeau arc-en-ciel. Le jeune homme a réussi à courir quelques secondes en brandissant son étendard devant les deux équipes alignées pour écouter les hymnes, avant d'être plaqué au sol par la sécurité et évacué.