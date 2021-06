Euro 2021 : l'Espagne dos au mur contre la Slovaquie

La victoire coûte que coûte. Avec deux points au compteur, l’Espagne doit impérativement s’imposer contre la Slovaquie mercredi pour être assurée de disputer les huitièmes de finale de l’Euro et surtout de conserver son destin en mains.

Incapables de l’emporter contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), les hommes de Luis Enrique devront vite se relever pour lancer enfin leur compétition et ainsi éviter d’être la première grosse sensation de ce Championnat d’Europe en cas d’élimination.

«C’est presque un premier match à élimination directe pour nous, a d’ailleurs confié Cesar Azpilicueta. Ce sera pile ou face. Il nous reste un match, une finale, et à partir de là on verra. Mais aucune sélection n'a gagné de coupe avant de jouer. Ce sera à la vie à la mort, on doit l'aborder ainsi, avec la confiance qu'on va sortir de là tous ensemble.»

En cas de succès face aux Slovaques, la «Roja» terminera première ou deuxième du groupe E selon le résultat de l’autre match de la poule, Suède-Pologne. Un nul pourrait aussi faire les affaires pour finir 3e sauf si les Polonais l’emportent.

Reste qu’avec ce qu’elle a montré depuis le début de l’Euro, l’Espagne, qui pourra compter sur le retour de son capitaine Sergio Busquets, guéri du Covid-19, ne doit pas réfléchir et doit l’emporter pour ôter tous les doutes qui l’entourent. Une élimination dès la phase de poules, ce qui n’est pas arrivé depuis 2004, serait une énorme désillusion.