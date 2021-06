Euro 2021 : l'Espagne écrase la Slovaquie (5-0) et affrontera la Croatie en huitièmes

Large vainqueur de la Slovaquie (5-0) mercredi, l'Espagne termine deuxième du groupe E de l'Euro 2021 et affrontera la Croatie en huitièmes de finale.

Attendue au tournant après deux nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), la «Roja» est enfin réellement entrée dans la compétition. A Séville, les hommes de Luis Enrique se sont d’abord fait peur lorsqu’Alvaro Morata a manqué un pénalty (12e) ou plutôt le portier slovaque Martin Dubravka l’a stoppé.

Héros de son équipe pendant quelques minutes, Dubravka allait vite déchanter: vingt minutes plus tard, le portier de Newcastle allait commettre une bourde. Une frappe de Pablo Sarabia a heurté sa barre transversale, s'est envolée puis redescendue à la verticale, et Dubravka, voulant la dégager en corner par-dessus la barre, l'a volleyée dans ses propres cages, devenant ainsi le 7e joueur à marquer contre son camp dans cet Euro.

Un but qui a libéré la «Roja». Suivront quatre autres buts. D'abord du Franco-Espagnol Aymeric Laporte, d'une reprise de la tête qui a lobé le gardien slovaque juste avant la mi-temps (45e+3). Ensuite de Pablo Sarabia, du gauche, sur un centre de Jordi Alba au retour des vestiaires (56e).

Puis de Ferran Torres, entré en jeu à la place d'un Morata ovationné par les 12.580 spectateurs du stade de la Cartuja à sa sortie (65e), qui a marqué sur son premier ballon d'une magnifique "Madjer", et qui a été impliqué sur le 5e but, un autre but contre son camp de Juraj Kucka (72e).

Deuxième du groupe E derrière la Suède, qui a battu la Pologne 3-2 dans le même temps, la Roja est désormais tournée vers les huitièmes de finale, où elle affrontera la Croatie de Luka Modric, enfin lancée.