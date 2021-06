Euro 2021 : L’étonnante statistique de Cristiano Ronaldo face à la France

C’est l’heure des retrouvailles. Cinq ans après la finale perdue de l’Euro 2016, la France va recroiser la route, ce mercredi, du Portugal et de Cristiano Ronaldo pour leur dernier match dans le groupe F, décisif pour la première place. Et les Bleus devront se méfier de la star portugaise, même s’ils ne réussissent pas au quintuple Ballon d’or.

L’attaquant de la Juventus Turin s’apprête à défier l’équipe de France pour la 7e fois dans sa carrière. Et de nombreux espoirs reposent sur ses épaules pour permettre au champion d’Europe en titre de décrocher sa qualification pour les 8es de finale. Problème pour les Portugais, «CR7» va être opposé à sa bête noire. S’il a inscrit 107 buts en sélections et marqué contre 43 nations déférentes, il n’a jamais trouvé le chemin des filets face au Tricolores.

La France est l’adversaire qu’il a le plus souvent affronté sans parvenir à marquer toutes compétitions confondues, en club comme en sélection. Une anomalie pour celui qui est habitué à empiler les buts depuis le début de sa carrière. L’ancien madrilène s’est ainsi cassé les dents sur la défense française en demi-finale de la Coupe du monde 2006 (défaite 1-0), lors des matchs amicaux en octobre 2014 (défaite 2-1) et septembre 2015 (défaite 0-1), lors de la finale de l’Euro 2016, où il est sorti peu avant la demi-heure de jeu, remportée par le Portugal (1-0 a.p) et en Ligue des nations en octobre (0-0) et novembre dernier (défaite 0-1).

6 - Cristiano Ronaldo n’a jamais marqué contre la en 6 rencontres. C’est l’adversaire qu’il a le plus souvent affronté sans parvenir à trouver la faille dans sa carrière toutes compétitions confondues en club et en sélection. Complexe. pic.twitter.com/9CO1JiNJrI — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2020

Mais Hugo Lloris et ses coéquipiers devront toutefois se montrer vigilants. Avant d’affronter l’Allemagne, samedi dernier, Cristiano Ronaldo n’avait encore jamais marqué face à la Mannschaft. Et le n°7 portugais a ouvert le score sur une rapide contre-attaque, inscrivant déjà au passage sa 3e réalisation dans la compétition, même si son but n’a pas empêché le Portugal d’être renversé par les Allemands (4-2). C’est donc avec un esprit revanchard et l’ambition de se qualifier que les Portugais vont se présenter sur la pelouse de la Puskas Arena. Cristiano Ronaldo en tête.