Euro 2021 : Objectif première place pour les Bleus face au Portugal

La bonne nouvelle est tombée lundi soir. Grâce aux résultats favorables dans les autres groupes, l’équipe de France est assurée de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes et donc de disputer les 8es de finale de l’Euro avant son dernier match, ce mercredi, contre le Portugal. Mais il n’y a pas eu d’effusion de joie dans l’hôtel des Bleus. Et pour cause, ils sont focalisés sur la première place.

S’ils ont rempli une première partie de leur contrat avec cette qualification, Hugo Lloris et ses coéquipiers ont réalisé le minimum malgré un groupe relevé. Avant même le début de la compétition, ils avaient fait de la première place leur objectif prioritaire. Pour la simple et bonne raison qu’en terminant en tête, ils croiseront sur leur route un troisième de groupe, qui sera la Suisse ou l’Ukraine, lundi prochain à Bucarest (Roumanie), alors qu’en cas de 2e ou de 3e place, ils tomberont sur un adversaire bien plus redoutable.

Au coup d’envoi du remake de la finale de 2016 à la Puskas Arena, où ils ont connu tant de difficultés quatre jours plus tôt face à la Hongrie (1-1), les champions du monde connaîtront l’identité de l’équipe qu’ils seront amenés à affronter en fonction de leur classement. Mais cela ne les fera pas dévier de leur ligne de conduite qui est de conserver la tête du groupe F, qu’ils occupent avec quatre points devant l’Allemagne (3 points) et le Portugal (3 points). «Je ne veux pas entrer dans des calculs», a martelé Didier Deschamps. «On ne peut pas entrer sur un terrain avec le calcul dans l’esprit», a confirmé, de son côté, Hugo Lloris.

Et pour être certains de finir premiers, mais aussi retrouver de la confiance avant les 8es de finale, les hommes de Didier Deschamps doivent s’imposer sur les bords du Danube face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, revanchards et contraints de réagir pour assurer leur qualification après leur déconvenue contre les Allemands (4-2). «Il faut gagner pour poursuivre notre dynamique et engranger de la confiance avec une autre compétition qui va démarrer à partir des 8es de finale», a confié Lloris.

Pour parvenir à leur fin, il s’agira pour les Tricolores de montrer un autre visage que le pâle aperçu contre la Hongrie, en étant plus solides défensivement pour contrer l’armada offensive portugaise (Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diego Jota, Cristiano Ronaldo…). Et dans cette optique, Didier Deschamps devrait relancer Lucas Hernandez dans le couloir gauche de la défense et remplacer Benjamin Pavard par Jules Koundé à droite.

Ils devront être surtout plus efficaces offensivement. Malgré le but égalisateur d’Antoine Griezmann, le trio d’attaque français, que le joueur de Barcelone compose avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, n’a pas encore fait d’étincelles dans la compétition et s’est fait remarquer par son manque de réalisme. A l’image de Benzema toujours muet depuis son retour en sélection. Sans que son mutisme n’inquiète ses partenaires, qui ont été nombreux à lui manifester leur soutien. «Dès qu’il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler», a assuré Griezmann. Il ne reste plus qu'à l'attaquant du Real Madrid de trouver l'ouverture et libérer la pression…