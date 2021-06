Euro 2021 : Tout savoir sur Jules Koundé, le dernier arrivé chez les Bleus

Avec le retour de Karim Benzema, il était la surprise de la liste des Bleus. Très performant avec le FC Séville, Jules Koundé a été retenu par Didier Deschamps pour disputer l’Euro et il va connaître, ce mercredi, sa première titularisation sous le maillot tricolore contre le Portugal. La suite logique de sa progression.

Le jeune défenseur est à peine plus vieux que Kylian Mbappé. D’un mois seulement. Agé de 22 ans et un des piliers de l’équipe de France espoirs, le Parisien de naissance sort d’une très grosse saison avec son club de Séville. Surveillé depuis longtemps, il a convaincu le patron des Bleus de le retenir. «On le suit depuis un moment, avait confié Deschamps lors de l’annonce de sa liste. Au-delà de sa qualité, le fait d’avoir cette polyvalence est intéressant aussi parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer».

Et cette polyvalence qui va lui permettre de commencer son premier match avec les Bleus. Car il va remplacer Benjamin Pavard, touché contre l’Allemagne et décevant face à la Hongrie, dans le couloir droit de la défense française. Comme il l’avait fait le 2 juin dernier lorsqu’il avait connu sa première sélection, en entrant en jeu à la place du Munichois contre le pays de Galles (3-0). Mais Jules Koundé est un défenseur central de métier. C’est à ce poste qu’il évolue de l’autre côté des Pyrénées avec le club andalou et qu’il s’est révélé aux Girondins de Bordeaux.

Né dans la capitale, le jeune homme a en effet grandi du côté de Landiras près de Bordeaux. Après avoir évolué dans des clubs du département, il a intégré le centre de formation bordelais en 2013. Quatre ans plus tard, il est sacré champion de France des moins de 2019 tout en s’entraînant avec le groupe professionnel. Dans la foulée (octobre 2017), il a signé son premier contrat pro jusqu’en 2021. Et il a attendu seulement quelques semaines avant de faire ses grands débuts lors d’un match de Coupe de France contre l’US Granville (7 janvier 2018) puis d’enchainer, la semaine suivante, avec son premier match de Ligue 1 face à Troyes.

Grâce à ses performances au sein de la défense girondine, il a rapidement attisé les convoitises de nombreux clubs. Et en juillet 2019, il s’est engagé pour cinq ans avec Séville pour un montant estimé à 25 millions d’euros. En Espagne, ses prestations n’ont pas seulement convaincu Didier Deschamps. Elles auraient également attiré l’attention du Real Madrid, qui songerait au défenseur français pour remplacer Sergio Ramos en fin de contrat. Il effectuerait ainsi le même chemin que l’Espagnol 16 ans plus tôt. Avec le même destin ?