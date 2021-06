Euro 2021 : Voici la composition de l’équipe de France contre le Portugal

Des changements attendus. Pour affronter le Portugal, ce mercredi, Didier Deschamps a décidé d’apporter un peu de sang neuf dans son onze de départ avec le retour de Lucas Hernandez mais aussi les titularisations de Jules Koundé et Corentin Tolisso.

C’est une grande première pour Koundé. L’ancien Bordelais, qui évolue au FC Séville, va connaître sa première titularisation sous le maillot tricolore. Il va remplacer dans le couloir droit de la défense Benjamin Pavard, touché contre l’Allemagne (1-0) et responsable sur le but de la Hongrie (1-1). A gauche, Hernandez va lui retrouver sa place au détriment de Lucas Digne, qui n’a pas convaincu face aux Hongrois. La défense centrale, elle, ne change pas avec Raphaël Varane et Presnel Kimpembe.

Alors que les champions du monde évolueront en 4-2-3-1, Paul Pogba et N’Golo Kanté seront à la récupération. Tolisso, préféré à Adrien Rabiot, sera aligné sur le côté droit et Kylian Mbappé évoluera sur le côté gauche. Antoine Griezmann sera en soutien de Karim Benzema seul à la pointe de l’attaque tricolore.

Si l’équipe de France est déjà qualifiée pour les 8es de finale, une victoire face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo lui assurerait de terminer à la 1ère place du groupe F qu'elle occupe avec quatre points devant l’Allemagne (3 points) et le Portugal (3 points) qui, de son côté, va chercher à assurer sa qualification.

Le onze de départ des Bleus

Lloris

Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez

Pogba, Kanté

Mbappé, Griezmann, Tolisso

Benzema