Belgique-Portugal, 8e de finale de l’Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est l’un des chocs des 8es de finale. La Belgique et le Portugal s’affrontent, ce dimanche, à Séville (Espagne), pour une place en quarts de finale de l’Euro. Voici le programme TV.

La Belgique a connu un parcours sans faute dans le groupe B. Avec trois victoires, 7 buts marqués et seulement 1 encaissé, les Diables Rouges ont survolé les débats en dominant la Russie (3-0) avant de renverser le Danemark (1-2) et de venir à bout de la Finlande (2-0) pour finir en tête. Avec cette phase de poules parfaite, ils se sont affirmés comme de sérieux candidats pour la victoire finale. Et ils pourront compter sur un Kevin de Bruyne toujours aussi influent et un Romelu Lukaku en grande forme (3 buts).

Et cette confrontation pourrait tourner au duel entre le buteur de l’Inter Milan et Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations, le quintuple Ballon d’or a été une nouvelle fois l’homme providentiel des Portugais pour décrocher la qualification avec des doublés contre la Hongrie (3-0) et la France (2-2) et un but lors de la défaite face à l’Allemagne (4-2).

S’ils ont rencontré davantage de difficultés que les Belges, les coéquipiers de Ronaldo se verraient bien reproduire le même scénario qu’en 2016 lorsqu’ils avaient terminé à la 3e place de leur groupe avant d’être sacrés champions d’Europe. La Belgique est prévenue.

Programme TV

Belgique-Portugal



8e de finale



Dimanche 27 juin



A 21h sur M6 et beIN Sports 1