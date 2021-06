Le «but à l’extérieur» supprimé par l’UEFA

L'UEFA a annoncé ce jeudi que l’avantage lié aux buts à l’extérieur, qui servait à départager deux équipes à égalité après leurs matchs aller-retour, allait être supprimé dès la saison prochaine.

Les nostalgiques ne vont pas aimer. Introduite en 1965, cette règle sera remplacée par deux périodes de prolongation de quinze minutes, puis par d'éventuels tirs au but, précise l'instance.

The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.





Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021