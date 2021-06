Top 14 : Toulouse-La Rochelle, une finale sous le signe de la revanche

Comme on se retrouve. Le Stade toulousain et le Stade rochelais se retrouvent ce vendredi soir en finale du Top 14, un mois après la finale de la Coupe d’Europe remportée par les Haut-garonnais.

Les deux meilleures équipes françaises vont donc s’offrir une ultime bataille pour conclure de la plus belle des manières cette saison. Si Toulouse partira légèrement favori sur le papier et en termes de statistiques après avoir remporté les trois oppositions de cette année, les hommes d’Ugo Mola, qui seront privés de Romain Ntamack, savent que cette rencontre, qui se disputera devant 14.000 spectateurs dans l’enceinte du Stade de France, sera tout sauf une promenade de santé.

Déjà à Londres, lors de la finale de la Champions Cup, les Toulousains avaient lutté à 15 contre 14 pendant une heure pour s’imposer (22-17). «Tous les matchs sont différents, a confié Thomas Ramos. En France, ce sera un autre contexte, avec un peu plus de supporters, des équipes différentes en fonction des faits de jeu (blessures, suspensions…). C’est du 50-50, on ne peut pas prétendre être favoris.» D’autant que réaliser le doublé Coupe d’Europe-Championnat de France n’a jamais été simple. Les Rouge et Noir l’ont déjà fait en 1996 et Toulon en 2014.

Et surtout, en face, les Rochelais se présenteront avec le couteau entre les dents. Les Maritimes, qui ne cessent de gravir les échelons depuis leur montée dans l’Elite en 2014, vont disputer leur première finale de Top 14. Et après la défaite sur la scène européenne, ils aimeraient bien s’offrir un premier titre.

«On ne se satisfait pas d’aller en finale, a avoué Sébastien Boboul, entraîneur des trois-quarts rochelais. On n’a encore rien gagné, on le sait, les joueurs le savent. On l’a vu à Twickenham : aller en finale et ne rien ramener, on ne veut plus vivre ça. On a besoin de titres.» Toulouse est prévenu.