Tour de France 2021 : Une Grande Boucle très ouverte, Julian Alaphilippe en embuscade

Calé pendant l’Euro de foot et le début des JO de Tokyo, le Tour de France va tenter de se faire sa place au soleil. Et cette 108e édition, qui s’élancera, ce samedi 26 juin, de Brest (Bretagne) pour trois semaines de course, pourra compter une nouvelle fois sur un scénario riche en suspense pour briller en ce début d’été avec Julian Alaphilippe parmi les acteurs principaux.

Si elle ne revêtira pas encore ses habits de lumière, avec des contraintes sanitaires liées à la pandémie encore importantes au départ de la Bretagne, la Grande Boucle retrouvera un semblant de normalité au moment des premiers coup de pédales. Mais aussi toute son incertitude qui escortera le peloton tout au long des 3 414 kilomètres jusqu’à la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées le 18 juillet. Rarement le Tour n’a semblé aussi ouvert avec une ribambelle de candidats à la succession du Slovène Tadej Pogacar, lauréat à seulement 21 ans en septembre dernier.

De Primoz Roglic, battu la veille de l’arrivée lors de la précédente édition, à Geraint Thomas en passant par Richard Carapaz, Miguel Angel Lopez, et bien évidemment Pogacar, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège ou encore Tirreno-Adriatico, tous peuvent prétendre à être en jaune sur la plus belle avenue du monde. Et cette incertitude a été renforcée par le parcours concocté par les organisateurs, davantage taillé par les puncheurs que les grimpeurs avec deux contre-la-montre individuels et moins d’arrivées au sommet. «Si certains trouvent qu’il n’y a pas de montagne, ils se trompent. Il y a moins d’arrivées en altitude, mais il n’y pas moins de montagne», a toutefois souligné le directeur Christian Prudhomme.

Ce tracé pourrait faire la part belle à Julian Alaphilippe, qui portera à nouveau tous les espoirs français, avec les absences de Thibaut Pinot et Romain Bardet, pour succéder à Bernard Hinaut, dernier vainqueur français en 1985. Même si le champion du monde tricolore, papa depuis quelques jours, est «conscient que le scénario de 2019, avec quatorze jours en jaune, est difficile à reproduire» et qu’il visera «des étapes avant de penser au classement général». Preuve qu’il sera encore un des principaux animateurs, et même dès les premières étapes qu’il a déjà cochées et qui pourraient s'avérer déterminantes pour la suite. «J'ai envie de prendre un bon départ et les deux premières étapes me correspondent plutôt bien», a-t-il confié avec une idée bien précise en tête. «Je vais essayer de m’emparer du maillot jaune», a-t-il lancé.

En terre bretonne, la lutte devrait être acharnée avec Wout van Aert et Mathieu van der Poel, qui s’apprête à disputer son premier Tour de France au même âge (26 ans) que son grand-père, un certain Raymond Poulidor. Et le Néerlandais sera motivé à l’idée d’aller chercher un maillot jaune que son aïeul n’a jamais porté. Cette bataille va donner le ton de ces trois semaines de course qui devraient réserver son lot de surprises et d'émotions.