Wimbledon : Le tirage hommes et femmes en détail

Novak Djokovic et Roger Federer pourraient se retrouver en finale du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon, pour une finale de rêve, entre le numéro un mondial et l’homme sacré 9 fois sur le gazon britannique.

Beaucoup d’observateurs espèrent donc revoir la finale de 2019, où Djokovic avait terrassé le Suisse au bout de 4h57 de combat, ce qui reste à ce jour la plus longue finale de l’histoire de Wimbledon.

Attention toutefois à Stefanos Tsisipas, que le Serbe pourrait rencontrer en demi-finale et qui a causé énormément de problèmes au joueur de 34 ans lors de la finale de Roland-Garros, il y a douze jours. De son côté, Federer (39 ans) pourrait avoir à se débarrasser du numéro 2 mondial, le russe Daniil Medvedev, en quarts de finale et d’Alexandre Zverev, autre joueur du Top 10, en demi-finale.

Quid des français

Côté Français, les regards seront tournés vers Ugo Humbert, vainqueur dimanche du tournoi sur gazon de Halle en Allemagne, qui aura fort à faire au 1er tour face au revenant australien Nick Kyrgios, éloigné des terrains depuis janvier.

Gentlemen's Singles - Notable first rounds





Djokovic (1) vs Draper (WC)



Tsitsipas (3) vs Tiafoe



Basilashvili (24) vs Murray (WC)



Humbert (21) vs Kyrgios



Federer (7) vs Mannarino



Dimitrov (18) vs Verdasco#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2021

Gaël Monfils tentera de mettre fin à sa spirale négative face au qualifié Chris O’Connell. Adrian Mannarino affrontera de son côté l’ogre Federer, et misera sur le possible manque de rythme du Suisse. Pierre-Hugues Herbert et Benoit Paire rencontreront deux spécialistes de terre battue, respectivement Pablo Andujar et Diego Schwartzman. Lucas Pouille affrontera lui le britannique Cameron Norrie, devant un public acquis à sa cause.

Le tableau féminin

Le tirage s’est avéré beaucoup moins clément pour les Françaises. Alizé Cornet affrontera la tête de série numéro 5, la Canadienne Bianca Andreescu.

Ladies' Singles - Notable first rounds





Barty (1) vs Suarez Navarro



Andreescu (5) vs Cornet



S. Williams (6) vs Sasnovich



Kvitova (10) vs Stephens



Swiatek (7) vs Hsieh



Buzarnescu vs V.Williams #Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2021

Fiona Ferro devra batailler face à l’espagnole Garbine Muguruza, tête de série numéro 11 du tournoi. Caroline Garcia devra se défaire de l’américaine Jessica Pegula (tête de série n°22), alors que Kristina Mladenovic affrontera Elena Rybakina (tête de série n°18).

En ce qui concerne la numéro une mondiale, l’australienne Ashleigh Barty a un tableau plutôt dégagé, même si elle pourrait se frotter à Andreescu en quarts de finale, avant un éventuel choc face à la légende américaine Serena Williams (39 ans).