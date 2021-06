Euro 2021 : Joueurs, système… Une équipe de France chamboulée pour affronter la Suisse ?

Didier Deschamps prêt à tout changer ? Confronté à plusieurs incertitudes, le sélectionneur tricolore pourrait être contraint de modifier son système et de relancer certains joueurs pour affronter la Suisse, ce lundi, en 8e de finale de l’Euro.

Rien n’est encore figé dans l’esprit du patron des Bleus. Mais avec les blessures de Lucas Hernandez et de Lucas Digne, les deux joueurs dévolus au poste de latéral gauche, il va devoir s’adapter et réfléchit depuis plusieurs jours à changer d’organisation tactique. Après avoir évolué en 4-3-3 ainsi qu’en 4-2-3-1 durant la phase de groupes, les champions du monde pourraient se présenter sur la pelouse de Bucarest (Roumanie) avec une défense à trois défenseurs centraux.

Clément Lenglet est ainsi pressenti pour prendre place en défense centrale au côté de l’habituelle charnière composée de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Laissé sur le banc contre le Portugal (2-2) au profit de Jules Koundé, qui a connu une première titularisation compliquée, Benjamin Pavard devrait retrouver une place de titulaire à un poste de latéral droit offensif. Auteur d'une entrée en jeu convaincante face aux Portugais, Adrien Rabiot a de grandes chances d’occuper le même poste sur le côté gauche.

Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de changement avec la paire composée de Paul Pogba et N’Golo Kanté alignée dans l’entrejeu. Antoine Griezmann sera lui en soutien de Karim Benzema et Kylian Mbappé, qui seront chargés de mener l’attaque tricolore.

Cette composition dépendra de la faculté de récupération de Lucas Hernandez. Sorti à la pause contre le Portugal, le défenseur du Bayern Munich a pu reprendre le chemin de l'entraînement et il n’est pas exclu qu’il puisse être présent dès le coup d’envoi. La décision sur sa participation sera prise à la dernière minute.

S’il est apte, les Bleus devraient évoluer dans un schéma plus classique avec Pavard et lui sur les côtés de la défense, Varane et Kimpembe dans l’axe. Pogba, Kanté et Rabiot composeraient le milieu de terrain, alors que Griezmann, Benzema et Mbappé évolueraient sur le front de l’attaque.

Les deux compositions possibles des Bleus

Lloris



Varane, Lenglet, Kimpembe



Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot



Griezmann



Benzema, Mbappé

ou

Lloris



Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez



Pogba, Kanté, Rabiot



Griezmann



Benzema, Mbappé