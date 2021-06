Euro 2021 : La Belgique écarte le Portugal (1-0) et affrontera l’Italie en quarts de finale

Dans le choc des 8es de finale, la Belgique est venue à bout, ce dimanche, du Portugal (1-0). Les Belges seront opposées à l’Italie, samedi prochain, en quarts de finale, alors que le champion en titre portugais est renvoyé à la maison prématurément.

Cette finale avant l’heure n’a pas atteint des sommets. Mais qu’importe pour les Diables Rouges, qui poursuivent leur sans-faute dans la compétition tout en écartant de son chemin en prétendant à la victoire finale. Et à Séville, sur une pelouse en très mauvais état, les hommes de Roberto Martinez n’auront eu besoin que d’un éclair pour faire la différence. Et il est venu du pied droit de Thorgan Hazard.

Juste avant la pause, le joueur du Borussia Dortmund a décroché une frappe flottante à l’entrée de la surface de réparation, qui a terminé sa course dans le petit filet de Rui Patricio impuissant (42e), convertissant l'une des rares occasions des Belges efficaces à défaut d'être brillants.

Dominateurs, les Portugais avaient allumé la première mèche sur un coup-franc de Cristiano Ronaldo, mais ce dernier a trouvé sur sa trajectoire Thibaut Courtois (25e). C’est le principal fait d’arme du quintuple Ballon d’or, moins en vue et influent que lors de la phase de groupes.

Les tenants du titre ont ensuite eu des occasions pour revenir au score, notamment en fin de match, mais Ruben Dias (82e) et André Silva (88e) ont également buté sur Courtois, alors que Raphael Guerreiro a vu sa tentative mourir sur le poteau du gardien belge (83e).

Réaliste offensivement et solide défensivement, la Belgique a confirmé son statut de favori, même si elle a semblé beaucoup fébrile et a été loin de maitriser son sujet. Et le 3e de la dernière Coupe du monde aura encore fort à faire, samedi, contre l’Italie pour retrouver à nouveau le dernier carré d’une grande compétition.

Et la tâche pourrait être d’autant plus compliquée que les Diables Rouges pourraient être privés d’Eden Hazard contraint de sortir en fin de match après une nouvelle blessure à la cuisse droite, mais aussi Kevin de Bruyne, touché à la cheville gauche après un accrochage avec Joao Palhinha avant la pause, et remplacé par Dries Mertens au retour des vestiaires. Deux absences qui pourraient être lourdes de conséquences pour espérer aller plus loin dans la compétition.