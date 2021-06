Euro féminin : La France échoue encore en finale contre la Serbie (54-63)

Encore raté ! Battues par la Serbie, ce dimanche, à Valence (54-63), les Bleues ont essuyé une 5e défaite consécutive en finale de l’Euro de basket féminin et doivent une nouvelle fois se contenter de la médaille d’argent.

Habituées à la deuxième place du podium depuis 2013, les filles de Valérie Garnier rêvaient de remonter sur la première marche et de conquérir un 3e sacre européen après 2001 et 2009. Et elles avaient débarqué en finale en pleine confiance avec un parcours sans-faute dans la compétition. Mais elles ont à nouveau échoué dans leur mission, butant sur une redoutable équipe serbe. Comme en 2015.

A l’image de leur capitaine Endy Miyem, inarrêtable en demi-finale contre le Bélarus, les Tricolores ont été défaillantes en attaque et dominées dans pratiquement tous les secteurs du jeu. Malgré un 13-0 encaissé en début de deuxième quart-temps (31-18), elles ont pourtant maintenu le suspense en rentrant aux vestiaires avec seulement cinq points de retard (31-26).

Mais elles ont concédé un nouveau 10-0 juste après la pause et, cette fois, elles n'ont jamais pu recoller, laissant la Serbie filer vers la victoire et mettre la main sur l'or. Une énième déception pour cette équipe de France qui semblait avoir tout, et notamment l'effectif, pour enfin briser cette malédiction. Mais ce ne sera pas encore pour cette année. «On voulait cette médaille d’or, c’était un objectif clair pour nous dès le début», a regretté Alexia Chartereau.

Mais l’été est loin d’être terminé pour la bande à Valérie Garnier. Elle va devoir rapidement évacuer cette déception pour se concentrer sur les JO de Tokyo (Japon) dans moins d’un mois. Les Jeux sont l’autre objectif que les Bleues se sont fixées. «Il va falloir se remettre la tête à l’endroit, on n’a pas le choix. On a un gros objectif avec les Jeux olympiques, a insisté Helena Ciak. Il faut tirer des leçons et se remettre dedans.»

D’autant que la tâche sera encore loin d’être simple avec les Américaines, sextuples championnes olympiques en titre et encore une fois grandissimes favorites pour le titre, dans leur poule. A elles de parvenir à s’extirper de ce groupe pour rejoindre les quarts de finale avant de rêver d’un éventuel podium comme en 2012 à Londres, où les «Braqueuses» avaient rafler la médaille d’argent. Et celui-là ferait évidemment leur bonheur.