F1 : Le cavalier seul de Max Verstappen au Grand Prix de Styrie

Parti en pole position, Max Verstappen n’a jamais été inquiété, ce dimanche, durant le Grand Prix de Styrie (Autriche) pour décrocher sa 4e victoire de la saison devant Lewis Hamilton. Le Néerlandais en a ainsi profité pour accentuer son avance en tête du championnat du monde.

Sur les terres de son écurie Red Bull, Verstappen n’a laissé aucun espoir à son rival. En patron, qui ne cesse s’affirmer Grand Prix après Grand Prix, il a mené la course de bout en bout avec une grande maitrise. Au contraire de la semaine dernière, où il avait dû s’employer pour s’imposer au Castellet, il a cette fois vécu un après-midi beaucoup plus tranquille et tout en gestion sur le tracé de Spielberg.

Max Verstappen a affirmé son autorité dès le départ en fermant la porte au septuple de champion du monde avant de s’offrir un véritable cavalier seul jusqu’au drapeau à damiers pour signer un deuxième succès consécutif, le 14e de sa carrière. «La voiture était en feu aujourd’hui», a-t-il lâché au moment de franchir la ligne d’arrivée.

Elle était en tout cas impossible à suivre pour les Mercedes d’Hamilton (2e) et Valtteri Bottas (3e). «J’étais un peu seul dans cette course. J’ai essayé de m’accrocher mais c’était impossible à suivre», a regretté Lewis Hamilton, qui s’est consolé avec le point du tour le plus rapide en course.

Mais cela n’a pas empêché Max Verstappen de prendre un plus ses distances en tête du championnat du monde. Au tiers de la saison (8 courses sur 23 prévues), le pilote néerlandais (156 points) compte désormais 18 longueurs d’avance sur Hamilton (138 pts). Un écart qu’il va tenter d’accroître dès la semaine prochaine toujours sur le Red Bull Ring pour le Grand Prix d’Autriche.