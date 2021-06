Tour de France 2021 : les larmes émouvantes de Mathieu Van der Poel après sa victoire (vidéo)

L’émotion était forte à l’arrivée de la 2e étape. Mathieu Van der Poel, qui dispute son premier Tour de France, n’a pu retenir ses larmes, ce dimanche, après sa victoire à Mûr-de-Bretagne, qui lui a permis de revêtir le maillot jaune. Une tunique qui a toujours échappé à son glorieux grand-père Raymond Poulidor.

Le Néerlandais a pris le départ de cette 108e édition de la Grande Boucle avec la volonté de rendre hommage à son aïeul disparu en novembre 2019. Faute de jambes, il n’a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire au cours de la 1ère étape remportée par Julian Alaphilippe. Mais il a pris une magnifique revanche 24 heures plus tard.

Le quadruple champion du monde de cyclo-cross a clairement affiché ses ambitions lors de la première ascension de Mûr-de-Bretagne (2 km à 6,9 %) pour s’adjuger les 8 secondes de bonification au sommet avant de récidiver pour empocher la victoire d’étape et ravir le maillot jaune à Alaphilippe.

«J’ai pensé bien sûr à mon grand-père en franchissant la ligne», a réagi le Néerlandais, le visage entre les mains et les yeux rougis par les larmes. «Il aurait été fier, c’est vraiment dommage qu’il ne soit plus là», a-t-il ajouté toujours aussi ému.

«Je le voulais vraiment ce maillot et j’ai tout fait pour. Aujourd’hui, c’était ma dernière chance de le prendre. C’est incroyable de réussir. J’ai vraiment senti dès le départ que j’avais des meilleures jambes qu’hier. (…) Je pense que je ne vais pas beaucoup dormir ce soir», a confié un Mathieu Van der Poel ravi.

Il va désormais s’atteler à le conserver le plus longtemps possible. Et ça commence dès ce lundi avec la 3e étape longue de 182,9 kilomètres, qui relie Lorient et Pontivy (Morbihan) et favorable à une première explication entre les sprinteurs.