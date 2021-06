Tour de France 2021 : tout savoir sur Mathieu Van der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor

Vainqueur dimanche de la 2e étape du Tour de France 2021, Mathieu Van der Poel n’est autre que le petit-fils du célèbre Raymond Poulidor.

Il est arrivé en larmes. Après sa victoire pour sa première apparition sur la Grande Boucle, le Hollandais de 26 ans, fils de l'ancien champion néerlandais Adri Van der Poel, vainqueur de plusieurs grandes classiques dans les années 1980, n’a pas pu retenir son émotion.

"It's incredible" The full interview with the new @MaillotjauneLCL @mathieuvdpoel . #TDF2021 pic.twitter.com/fMeZkRi7VK

Alors que son grand-père, décédé en novembre 2019, n’a jamais porté le maillot jaune de sa carrière, lui se l’offre dès la deuxième étape du Tour de France en le chipant au chouchou du public, Julian Alaphilippe.

