Tour de France 2021 : van der Poel remporte la 2e étape et prend le jaune à Alaphilippe

Mathieu Van der Poel a remporté, dimanche, la 2e étape du Tour de France entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne. Le petit-fils de Raymond Poulidor s'empare du maillot jaune de Julian Alaphilippe.

Le Néerlandais, 26 ans, qui participe pour la première fois à la Grande boucle, a pris le maillot jaune que son illustre grand-père Raymond Poulidor n'a jamais porté.

WHAT A FINISH! It's Mathieu Van der Poel who claimed the win and the Yellow Jersey in exhilarating fashion.





Here's the last KM





Quel final excitant ! C'est Mathieu Van der Poel qui remporte l'étape et le Maillot jaune !

