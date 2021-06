France-Suisse : Les Bleus avec Rabiot, mais sans Hernandez

Le onze de départ de l’équipe de France se précise. Pour affronter la Suisse, ce lundi, en 8es de finale de l’Euro, les Bleus devraient bien évoluer dans un système en 3-5-2 (ou 3-4-1-2) avec Adrien Rabiot dans le couloir gauche, alors que Lucas Hernandez prendra place sur le banc des remplaçants.

Depuis le dernier match de poules, mercredi dernier, contre le Portugal (2-2), et les blessures de Lucas Hernandez et Lucas Digne, Didier Deschamps s’était laissé le temps de la réflexion pour composer son onze de départ pour ce premier match couperet face aux Suisses. Avec à l’esprit la possibilité de changer de schéma tactique. Le sélectionneur tricolore a finalement tranché et décidé d’adopter un système à trois défenseurs.

L’arrière-garde française sera composée de Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Clément Lenglet. Remplaçant face aux Portugais, Benjamin Pavard retrouvera une place de titulaire dans un rôle de piston droit. Et c’est Adrien Rabiot, auteur d’une entrée convaincante mercredi dernier, qui occupera le même poste sur le côté gauche. Lucas Hernandez, qui ne s’était pas entraîné avec le reste du groupe dimanche, commencera la rencontre sur le banc des remplaçants.

Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de changements avec Paul Pogba et N’Golo Kanté à la récupération, alors qu’Antoine Griezmann sera en soutien de Karim Benzema et Kylian Mbappé alignés sur le front de l'attaque. Ce n’est pas la première fois que les Bleus évolueront dans ce schéma sous les ordres de Didier Deschamps. Il avait déjà été utilisé à trois reprises contre l’Albanie en novembre 2019 puis face à la Suède et la Croatie en septembre dernier. Avec trois succès à la clé. Sans trois sans quatre ?

Le onze de départ probable

Lloris



Varane, Lenglet, Kimpembe



Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot



Griezmann



Benzema, Mbappé