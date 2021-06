Poirier-McGregor 3 : l'UFC dévoile une nouvelle bande-annonce croustillante

Dustin Poirier et Conor McGregor se retrouvent le 10 juillet prochain lors de l'UFC 264. Pour faire monter la pression, l'UFC a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui va ravir les fans.

Alors que les deux rivaux se préparent pour cette trilogie qui sent déjà le soufre, la prestigieuse ligue de MMA en a remis une couche ce lundi pour mettre l'eau à la bouche des (télé)spectateurs en publiant «The man in The Arena», une nouvelle bande-annonce.

Dans cette nouvelle vidéo promotionnelle, on y voit Conor McGregor et Dustin Poirier après des défaites (notamment contre Khabib Nurmagomedov pour l'Américain) avant de retourner s'entraîner pour revenir plus forts.

Pour rappel, «The Notorious» avait remporté le premier combat avant de s'incliner contre «The Diamond» en janvier dernier. Malheur au vaincu.