Tour de France 2021 : Merlier s'offre une 4e étape marquée par les chutes, van der Poel reste en jaune

Tim Merlier a remporté lundi la 4e étape du Tour de France reliant Lorient à Potivy et marquée par des chutes. Mathieu van der Poel conserve son maillot jaune de leader.

La formation Alpecin a décidé de marquer les esprits en ce début de Grand Boucle. Au lendemain du récital du petit-fils de Raymond Poulidor, c’est le Belge qui a offert une nouvelle victoire à son équipe.

VICTOIRE DE TIM MERLIER !





Le Belge s'impose au terme d'un sprint marqué par la lourde chute de Caleb Ewan et Peter Sagan. Nacer Bouhanni termine 3e de l'étape #TDF2021





Il faut dire que Tim Merlier a malheureusement bien été aidé par les nombreuses chutes dans l’ultime lorsque le sprint a été lancé. Le Belge de 28 ans a devancé son coéquipier et compatriote Jasper Philipsen et le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Dans le sprint, l'Australien Caleb Ewan a chuté dans la dernière courbe et entraîné au sol le Slovaque Peter Sagan.

Des favoris ont aussi été touchés. Le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogacar, a été retardé dans la descente étroite menant à Pontivy, où une chute a jeté à terre plusieurs coureurs parmi lesquels le Français Arnaud Démare. Quelques minutes plus tôt, son dauphin de l'édition 2020, Primoz Roglic, s'était retrouvé au sol avec plusieurs de ses équipiers de Jumbo. De son côté, le Britannique Geraint Thomas a chuté pendant la première partie de l'étape. Selon un médecin de l'épreuve, le vainqueur du Tour 2018 pourrait souffrir d'une luxation de l'épaule droite.

Mardi, les sprinteurs disposent d'une autre chance entre Redon et Fougères (Ille-et-Vilaine) dans la 4e étape limitée à 150,4 kilomètres et sans la moindre côte classée.