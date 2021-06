«Un jour on aura des morts» : l’énorme coup de gueule de Marc Madiot après l’arrivée de la 3e étape du Tour de France

Ce début de Tour de France est marqué par des chutes à répétition. Comme lors de la 3e étape entre Lorient et Pontivy (Morbihan), où de nombreux cyclistes ont fini le nez sur le bitume. De quoi provoquer la colère de Marc Madiot.

Ce lundi 28 juin, dans l’aire d’arrivée, le manager de l’équipe Groupama-FDJ a fulminé. Quelques instants plus tôt, il a vu ses coureurs Valentin Madouas et Arnaud Démare, candidat à la victoire sur cette 3e étape, chuter assez violemment. Et s’ils ont pu repartir avec quelques égratinures, Marc Madiot, connu pour son franc-parler, n’a pu s’empêcher de pousser un énorme coup de gueule.

«Beaucoup de familles regardent le Tour de France à la télévision, beaucoup de gamins regardent le Tour de France à la télévision, des mamans qui regardent le Tour de France à la télévision, moi ce soir je n’ai pas envie que mon gamin soit cycliste professionnel. Ma femme n’a pas envie que mon gamin fasse du vélo et beaucoup de familles n’ont pas envie que leurs gamins fassent du vélo pour voir ce qu’on a vu aujourd’hui», a-t-il pesté avant de demander du changement avec véhémence.

«Ça fait des années qu’on en parle et il faut qu’on trouve des solutions. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est plus du vélo. Il faut qu’on change et qu’on soit capable de dire que ça ne va plus. Peut-être qu’il faut adapter le matériel autrement. Peut-être qu’il faut enlever les oreillettes. Peut-être qu’il faut qu’on fasse plein de choses, mais il faut qu’on le fasse», a insisté Marc Madiot.

Et ces changements doivent intervenir rapidement pour éviter le pire. «Si on ne le fait pas, peut-être qu’un jour on aura des morts, a-t-il lâché. Moi je n’ai pas envie de téléphoner à la famille de l’un de mes coureurs, qui serait à l’hôpital pour toujours. Je n’ai pas envie de ça. Ce n’est pas digne de notre sport.»

S’il est parvenu à rester sur son vélo pour finir à la 6e place, Julian Alaphilippe a lui qualifié l’étape d’«assez compliquée» et «super nerveuse», confiant n’avoir «jamais vu ça». Et il n’a pas caché sa satisfaction d’avoir pu arriver «en un seul morceau». Tous ne peuvent pas en dire autant. De Primoz Roglic à Tadej Pogacar en passant par Geraint Thomas Geraint, Cabel Ewan ou encore Peter Sagan, pour ne citer qu’eux, ils sont nombreux à avoir terminé l’étape avec le corps sérieusement amoché.