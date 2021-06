Euro 2021 : Kylian Mbappé s'excuse après son tir au but manqué

Kylian Mbappé a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux après avoir scellé l'élimination des Bleus contre la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro 2021, en ratant son tir au but.

«Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué», a écrit sur Twitter, ce lundi 28 juin, l'attaquant du Paris-Saint-Germain.

«Trouver le sommeil sera difficile mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant», a ajouté le champion du monde.

Il a également reconnu qu'il est «très difficile de tourner la page» et qu'après cet échec face à la Suisse (3-3, 4 tab 5), «la tristesse est immense».

«Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous».

«Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse», a-t-il conclu.

Peu de temps après le tir au but manqué, Pelé, légende du football, a publié sur son compte Twitter un message de réconfort destiné au joueur français.

«Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d'un nouveau voyage», a écrit le Brésilien, aujourd’hui âgé de 80 ans.

