Ligue 1 : Christophe Galtier veut continuer à faire grandir Nice

Le nouvel entraîneur du Gym, Christophe Galtier, a dirigé ce mardi sa première séance de travail avec son groupe. L’ex-coach de Lille s’est engagé pour trois saisons. Son ambition, continuer à faire grandir le club en bâtissant une «équipe» compétitive.

Meneur d’hommes, homme de tempérament et ambitieux, l’ex-coach de Lille Christophe Galtier qui a permis au LOSC de remporter la saison dernière, le titre champion de France, au nez et à la barbe du PSG, n’a pas choisi Nice par hasard. «La première chose ce n’est pas pour l’argent comme j’ai pu le lire ou l’entendre, si ça avait été l’argent je pense que je ne serai plus en Europe», a-t-il souligné ce mardi, lors de sa première conférence de presse autour de Julien Fournier, le directeur général du club et de son président Jean-Pierre Rivère.

«Je comprends aussi que passer du champion de France de la Ligue des Champions, ça peut interpeller. Mais, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et Nice c’est le bon projet par rapport à ce que j’attends de faire pour la suite de ma carrière.»

«On doit créer une équipe pour gagner»

En signant pour trois saisons, Christophe Galtier, élu trois fois meilleur entraineur de ligue 1, s’offre un nouveau challenge, taillé à sa mesure.

«Quand j’ai pris la relève d’Alain Perrin à Saint-Etienne on savait où était Saint-Etienne on a vu qu’on a pu faire ensemble quand je suis arrivé à Lille, on était dans une mauvaise position pour finalement finir très haut, peut-être que je suis ce type d’entraîneur là et pas un autre » a souligné celui dont la priorité des priorités est de former un collectif. «Nice a recruté l’an dernier des jeunes joueurs à fort et à très fort potentiel, le potentiel c’est une chose mais on doit créer une équipe ce ne sont pas les joueurs à fort potentiel qui vous font gagner mais une équipe et c’est sur quoi on va beaucoup insister lors de la préparation et tout au long de la saison et des saisons à venir, on va travailler», a-t-il prévenu.

«A Nice, on ne part pas de zéro»

A Nice, Christophe Galtier conservera son staff Lillois à savoir Eduardo Parra Garcia et l'ex défenseur du Gym Thierry Oleksiak, mais s’appuiera également sur Nicolas Dehon le préparateur physique et l’incontournable Fred Gioria qui reste au club.

«A Nice, on ne part pas d’une feuille blanche il y a une structure, une infrastructure, on ne part pas de zéro. Nice a participé à l’Europa League (…) Il est bien trop tôt pour savoir ce qui va être le potentiel de l’effectif on ne m’a pas donné un objectif précis ou mis dans une situation d’urgence ; atteindre le podium, ça se joue à des détails à des micros détails», a t-il encore insisté.

En attendant, Christophe Galtier pourra se faire une idée un peu plus précise de son groupe étoffé composé de vingt-cinq joueurs, dont une dizaine de jeunes, lors du premier match de préparation samedi à huis-clos face à Rodez (L2).