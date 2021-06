NBA : Scottie Pippen accuse Phil Jackson de racisme, et s'en prend à Michael Jordan sur son contrôle de l'image

Après son interview controversée avec le site américain GQ, Scottie Pippen continue sa tournée médiatique. Et cette fois, c’est pour s’en prendre à son ancien coach, Phil Jackson, et ex-coéquipier, Michael Jordan.

Invité hier de l’émission de la chaîne américaine ESPN Dan Patrick Show, Scottie Pippen est revenu sur ses récents propos dans lesquels il accuse Phil Jackson, coach avec lequel il a remporté six titres de champions NBA avec les Bulls de Chicago dans les années 1990, d’être raciste. Une grave accusation illustré, selon lui, par la décision de l'entraîneur de donner le ballon à Toni Kukoc – un joueur croate dans sa première année avec l’équipe à l’époque – pour le dernier décisif lors d’un match de playoffs en 1994 face aux Knicks de New York.

Pour l’ancienne gloire des Bulls, Phil Jackson a fait ce jour-là un choix basé «sur la race». Dan Patrick a tenu à lui donner l’opportunité de clarifier ses propos. Scottie Pippen, débordant d'amertume malgré son glorieux palmarès, persiste et signe.

Dan Patrick : En disant qu’il s’agissait d’un choix basé sur la race, vous accusez Phil Jackson d’être raciste…

Scottie Pippen : Je n’ai aucun problème avec ça.

Dan Patrick : Vous pensez que Phil l’était ?

Scottie Pippen : Oh oui.

