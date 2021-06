UFC : Ciryl Gane va combattre pour une ceinture contre Derrick Lewis

Ciryl Gane, vainqueur d’Alexander Volkov le week-end dernier, affrontera Derrick Lewis le 7 août prochain pour la ceinture intérimaire des poids lourds de l’UFC.

Une première chance de marquer de son empreinte la prestigieuse ligue de MMA. Le natif de La Roche sur Yon, 9 victoires en carrière dont 6 à l’UFC, aucune défaite, va avoir la chance d’affronter le numéro 2 mondial à Houston.

