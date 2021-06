Equipe de France : Didier Deschamps va rester le sélectionneur des Bleus

Touché mais pas coulé. S’il a été très affecté par l’élimination des Bleus dès les 8es de finale de l’Euro, Didier Deschamps n’a pas l’intention de quitter son poste de sélectionneur et entend honorer son contrat qui s’achève en décembre 2022, soit à la fin de la Coupe du monde au Qatar, selon Le Parisien.

Au lendemain du fiasco tricolore, le débat sur son avenir à la tête des Bleus avait logiquement été ouvert. Le nom de son remplaçant avait même déjà été trouvé en la personne de Zinedine Zidane, libre depuis son départ en fin de saison du Real Madrid et qui n’a jamais caché son envie de prendre en mains cette équipe de France. Mais l’ancien meneur de jeu risque de devoir encore patienter un peu avant d’occuper ce poste.

Car son ancien coéquipier ne semble pas encore décidé à laisser la place. Forcément déçu par cet échec aussi inattendu que douloureux, il s’est très vite remobilisé pour se concentrer avec une motivation quasi intacte sur les prochaines échéances qui attendent Hugo Lloris et ses coéquipiers avec les éliminatoires au prochain Mondial, la phase finale de la Ligue des nations, et bien évidemment la Coupe du monde au Qatar, où lui et ses joueurs devront leur titre en cas de qualification.

Et alors qu’il doit s’entretenir avec Noël Le Graët, dans le courant de la semaine prochaine, pour faire un point sur son avenir, Didier Deschamps devrait lui signifier son envie de poursuivre l’aventure. Lui aussi très marqué par cette élimination précoce, lui qui avait fixé comme objectif le dernier carré, le président de la FFF compte tout de même obtenir des explications sur les raisons de ce fiasco. «On va parler de ce qui s’est passé», a déclaré Noël Le Graët, qui a préféré prendre le temps de la réflexion. «J’ai appris que, dans la vie, il ne fallait jamais prendre de décision à chaud», a-t-il confié.

A travers cette discussion, qui devrait se tenir du côté de Guingamp (Côtes-d'Armor), Noël Le Graët veut également «voir dans quel état d’esprit il est, si sa motivation est intacte, et la mienne aussi», comme il l’a indiqué au Figaro. Malgré tout, l’ancien président de Guingamp n’est pas disposé à se séparer du technicien basque, auquel il voue une confiance sans faille depuis de nombreuses années. Après neuf ans à la tête de cette équipe de France depuis sa nomination à l’été 2012, Didier Deschamps est bien parti pour poursuivre sa mission au moins dix-huit mois de plus.