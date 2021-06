Equipe de France : trois joueurs ne sont pas rentrés avec le reste du groupe

Dans la foulée de leur élimination en 8e de finale de l'Euro contre la Suisse, les Bleus ont fait leur retour, mardi, en France. Mais tous les joueurs ne sont pas montés dans l’avion à Bucarest (Roumanie) pour rentrer dans l’Hexagone.

Des 25 joueurs encore présents, après le forfait d’Ousmane Dembélé un peu plus tôt dans la compétition, trois tricolores sont partis de leur côté. Il s’agit de Raphaël Varane, Clément Lenglet et Antoine Griezmann, qui ont reçu l’autorisation du staff de l’équipe de France pour ne pas rentrer avec le reste du groupe.

En raison de la situation sanitaire, ils ont demandé à pouvoir partir directement sur leurs lieux de vacances respectifs sans repasser par la France pour éviter de devoir repasser des tests PCR, toujours valables dans les pays où ils ont décidé de se ressourcer.

Après le déjeuner dans leur hôtel de la capitale roumaine et un dernier discours de Didier Deschamps, le défenseur du Real Madrid et les deux joueurs du FC Barcelone ont pu partir de leur côté pour prendre du repos et tenter d’évacuer cette terrible désillusion.

Après avoir commencé la nouvelle saison avec leurs clubs, les Bleus se retrouveront à la fin du mois d’août pour les trois matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 contre la Bosnie (1er septembre), en Ukraine (4 septembre) et face à la Finlande (7 septembre).