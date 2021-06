Marie Loiseau, avant le MMA GP : «Aller chercher une ceinture pour asseoir ma légitimité»

Marie Loiseau, l’une des meilleures combattantes françaises qui sera en lice jeudi soir lors de la 3e édition du MMAGP, est arrivée sur le tard dans le MMA mais cela ne l’empêche pas d’être ambitieuse.

A 40 ans, l’ancienne ceinture noire de taekwondo, qui reste sur deux revers, veut relancer la machine victoire dans un gala de huit combats (dont Akioune Nahaye contre Alex Morgan) qui aura lieu à Issy-les-Moulineaux.

A l’approche du combat de jeudi contre la Portugaise Mara Regufe, comment vous sentez-vous ?

La pression monte. La préparation physique a été effectuée. Désormais, c’est la concentration qui prime et surtout la gestion des émotions, du stress d’avant combat.

Vous restez sur une défaite étriquée en avril dernier, ce sera l’occasion de vous rattraper…

C’est vrai que sur le coup, il ne manquait pas grand-chose. Laetitia (Blot) méritait sa victoire et je la respecte. Maintenant, j’ai travaillé sur ce qui n’allait pas. J’ai identifié mes erreurs et ce qui m’a manqué. Je ne me mets pas de pression par rapport à mon dernier combat. C’est le sport. Tu gagnes, tu perds. Il faut accepter les choses et savoir se remettre en question.

Jeudi soir, vous aurez le couteau entre les dents ?

Comme toujours. Mais cette fois, j’aimerais bien combattre mes démons et franchir un pas psychologiquement.

On vous sent complètement épanouie depuis que vous avez découvert le MMA…

Ca a été une révélation. Je me suis toujours amusé dans les sports de combats mais le MMA ça a été le déclic. Je m’éclate. C’est génial ce sport, c’est ce que je cherchais depuis toujours. Ça me rajeunit car je suis heureuse d’en faire.

Quels sont vos objectifs ?

Le Graal, c’est d’aller chercher une ceinture pour asseoir ma légitimité. J’aimerais bien intégrer une grosse organisation ensuite, comme le Bellator, ce serait pas mal. J’ai commencé tard, je sais que c’est compliqué d’intégrer les grosses organisations comme l’UFC par exemple. Mais si Dana White m’appelle, je décroche volontiers.

Le MMA a ouvert ses portes à de nombreuses combattantes qui sont désormais de grandes stars. Ce qui est rare dans des sports de combat.

Il y a une mentalité générale en ce moment qui fait que les femmes prennent plus de place, c’est une bonne chose. Dans les sports de combat et le MMA aussi. Avant, l’UFC n’était pas favorable aux combats de femmes. Heureusement, Ronda Rousey a poussé et désormais, il y a des main-events de femmes dans des soirées mixtes. Pour la visibilité, c’est très bien. Tout n’est pas encore parfait, je sens qu’il y a toujours des réticences. Il y a encore des galas 100% féminins. Il y a une énergie mais ce n’est pas encore partout.

En France, nous sommes particulièrement chanceux avec de nombreuses combattantes…

Il y en a partout. En judo, lutte, boxe anglaise… mais on n’en parle pas assez. Prenez Clarisse Agbegnenou. Elle est incroyable. Elle vient de remporter son 5e titre de championne du monde, c’est juste dingue. On en parle le jour J mais après plus rien.

Est-ce que le cliché du «garçon manqué» commence à s’estomper ?

Les mentalités changent un peu mais il y a beaucoup d’éducation à faire dans les sports de combat mais aussi dans les sports en général. Il y a un travail de sensibilisation à effectuer. Le cliché colle encore à la peau. J’ai plusieurs retours de femmes qui me disent qu’elles ont encore cette absence de légitimité à être combattantes ou simplement à pratiquer un sport de combat. Une femme au milieu des hommes, ça reste encore mal perçu. Il y a encore des aprioris.

Vous sentez toutefois un développement de la pratique ?

J’ai commencé dans une section féminine et j’ai pu voir que les adhésions augmentent de plus en plus. C’est une bonne nouvelle pour un sport de combat.

