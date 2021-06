Tour de France 2021 : Pogacar frappe fort sur le contre-la-montre, Van der Poel reste en jaune

Tadej Pogacar a remporté le contre-la-montre individuel de la 5e étape du Tour de France 2021 mercredi. Mathieu Van der Poel est parvenu à conserver son maillot jaune pour quelques secondes.

Il a envoyé un message au peloton. En remportant le contre-la-montre entre Changé et Laval (27,2 km), le Slovène, vainqueur de l'édition 2020 de la Grande Boucle, a montré qu'il fallait bien compter sur lui cette année encore.

Le leader de la formation UAE (22 ans), qui avait renversé le Tour l'an passé dans le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, a battu le Suisse Stefan Küng de 19 secondes et le Danois Jonas Vingegaard de 27 secondes. Van der Poel s'est classé 5e à 31 secondes.

@mathieuvdpoel battles right to the very end and retains his Yellow Jersey!





En signant le 5ème temps à 21" de @TamauPogi, @mathieuvdpoel sauve son Maillot Jaune !#TDF2021 pic.twitter.com/1OCq5YTHHa

— Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2021