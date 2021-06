Transferts : A minuit, Lionel Messi sera un joueur libre

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Le mystère reste entier alors que son contrat avec le FC Barcelone s’achève ce mercredi 30 juin à minuit. L’attaquant argentin sera libre de s’engager dans le club de son choix, même si la tendance est à une prolongation avec le club catalan.

Le sextuple Ballon d’or est actuellement avec l’équipe d’Argentine au Brésil, où il dispute la Copa America. Une compétition qu’il espère remporter pour la première fois de sa carrière après trois échecs en finale (2007, 2015, 2016). Mais son avenir reste au cœur des attentions, alors que son bail va expirer dans les prochaines heures et qu’il ne sera plus lié avec le Barça pour la première fois depuis la signature de son premier contrat professionnel en 2005.

Une situation que Barcelone et Lionel Messi auraient préféré éviter. Car il ne devrait pas quitter l’Espagne et son club de toujours malgré l’intérêt plus ou moins prononcé de certains clubs comme le PSG ou Manchester City. Sa prolongation avait été érigée en priorité par le président Joan Laporta depuis sa réélection en mars.

Des négociations ont ainsi été entamées depuis plusieurs semaines et elles sont bien avancées, même si elles n’ont pas encore abouti. Le club avait imaginé annoncer l’extension de son contrat le 24 juin dernier, jour du 34e anniversaire de sa star, ou la semaine suivante pour celui de Laporta (59 ans).

Mais la complexité du nouveau contrat et les derniers détails à régler avec les avocats du joueur ont retardé sa prolongation. Pour l’heure, aucune date n’a été fixée concernant l’annonce officielle. Et s’il n’est pas exclu qu’elle intervienne rapidement, Barcelone fait pression pour que la situation soit réglée au plus vite pour clore ce chapitre qui a connu plusieurs rebondissements.