UFC 264 : Poirier-McGregor 3, le pronostic de Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov a donné son pronostic concernant la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor, le 10 juillet à l’UFC 264.

Il a battu les deux. «The Eagle», désormais retraité des octogones de MMA, garde un œil sur les combats de l’UFC et notamment sur sa catégorie. A l’approche de la trilogie entre «The Notorious» et «The Diamond», le natif du Daghestan, invaincu en carrière, a libré son avis.

«C’est la même chose que les combats précédents, a expliqué Khabib Nurmagomedov à UFC Russia dans des propos retranscris par La Sueur. Si ça passe au premier round, je dirais Conor. A partir du second et plus loin, Dustin.»

Pour rappel, Khabib avait battu Conor McGregor en octobre 2018 puis Dustin Poirier en septembre 2020 avant de prendre sa retraite en octobre 2020.

L’UFC 264 aura lieu le 10 juillet prochain à Las Vegas (Etats-Unis). McGregor avait remporté le premier combat en septembre 2014 avant de s’incliner contre Poirier en janvier dernier.

