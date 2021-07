Tour de France 2021 : Cavendish s'offre une nouvelle victoire d'étape, Van der Poel toujours en jaune

Mark Cavendish a remporté jeudi la 6e étape du Tour de France 2021 entre Tours et Châteauroux. Mathieu Van der Poel conserve son maillot jaune de leader.

Et de 32 ! Le Britannique, déjà vainqueur de la 4e étape, mardi en Redon et Fougères, s’est offert un nouveau succès qui le rapproche du record d’Eddy Merckx (34 victoires sur la Grande Boucle).

Treize années après son premier succès à Châteauroux, Mark Cavendish (36 ans) s’est rappelé au bon souvenir. Ce 9 juillet 2008, le coureur de la Team Columbia battait Oscar Freire, Erik Zabel et Thor Hushovd, que des légendes du sprint. Et aujourd’hui, c’est lui la légende.

Dans le Berry, le coéquipier de Julian Alaphilippe dans l’équipe Deceuninck a devancé le Belge Jasper Philipsen et les Français Nacer Bouhanni et Arnaud Démare, lequel s'est retrouvé privé de son lanceur (Jacopo Guarnieri) sur chute dans le final. Il en profite ainsi pour accentuer son avance au classement du maillot vert.

«C'est génial. J'ai l'impression qu'à chaque fois la ligne est à un endroit différent. Cette fois, j'ai vu que ça redescendait et c'est redevenu plat, je ne m'attendais pas ça, a confié «Cav». (…) Ramener le maillot vert à Paris n'était pas un objectif en venant ici, et on peut le perdre à tout moment. Il faut s'accrocher tout le temps. En perdant 15 points, ça peut très vite changer.»

Dans cette dernière occasion proposée aux sprinteurs avant les Alpes, l’étape a été quelques peu animée par le champion olympique, Greg van Avermaet, qui s’est lancée dans une échappée, rejoint par d’autres coureurs. Le Belge a tenu jusqu’aux 2.500 km.

Vendredi, la 7e étape, la plus longue de l'épreuve avec 249,1 kilomètres entre Vierzon (Cher) et Le Creusot (Saône-et-Loire), présente un final corsé, façon classique ardennaise, dans les 90 derniers kilomètres.