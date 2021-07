Tour de France : Qui sont les coureurs à avoir remporté le plus d’étapes ?

Un «Cannibale» affamé de victoires. Quintuple vainqueur du Tour de France (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Eddy Merckx détient le record de victoires sur la Grande Boucle. Mais le Belge est menacé par Mark Cavendish, qui lorgne sur son record.

En sept participations au Tour de France, entre 1969 et 1977, Eddy Merckx, homme aux multiples records, a décroché pas moins de 34 succès sur les routes de l’Hexagone. Un chiffre qui a longtemps semblé inaccessible. Mais Cavendish ne pointe plus qu’à deux longueurs de son illustre aîné avec 32 victoires au compteur. Et le sprinteur britannique, qui a participé à son premier Tour de France en 2008, est plus que jamais lancé à la poursuite de Merckx et pourrait bien égaler voire battre ce record d’ici à la fin de sa carrière.

Derrière les deux hommes, le top 5 des coureurs au plus grand nombre de victoires est composé de trois Français. Avec, pour commencer, Bernard Hinault et ses 28 succès décrochés en 1978 et 1986. Il est suivi par André Leducq (25 victoires entre 1927 et 1938) et André Darrigade (22 victoires entre 1927 et 1938).

Le classement des vainqueurs d’étapes du Tour de France

34 : Eddy Merckx (BEL) entre 1969 et 1975



32 : Mark Cavendish (GBR) entre 2008 et 2021



28 : Bernard Hinault (FRA) entre 1978 et 1986



25 : André Leducq (FRA) entre 1927 et 1938



22 : André Darrigade (FRA) entre 1953 et 1964



20 : Nicolas Frantz (LUX) entre 1924 et 1929



19 : François Faber (LUX) entre 1908 et 1914



17 : Jean Alavoine (FRA) entre 1909 et 1923