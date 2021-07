Euro 2021 : Belgique-Italie, un billet pour Wembley en jeu

Un choc qui sent le soufre. La Belgique et sa génération dorée affronte une Italie renaissante ce vendredi soir pour une place dans le dernier carré de l’Euro 2021.

Alors que la compétition a déjà vu trois favoris rester à quai en huitièmes de finale (France, Portugal, Allemagne), les «Diables rouges» et la «Squadra Azurra» ont honoré leur statut pour se retrouver dans le Top 8. Les Belges, qui ont bataillé pour éliminer Cristiano Ronaldo et les champions en titre (1-0), espèrent désormais poursuivre leur rêve d’aller décrocher la couronne continentale.

Mais pour se faire, les hommes de Roberto Martinez, et son adjoint Thierry Henry, devront se méfier d’une formation italienne totalement décomplexée. Les joueurs de Roberto Mancini, qui ont éliminé l’Autriche après prolongations (2-1) au tour précédent, restent sur une incroyable série de 31 matchs sans défaite. Et ils comptent bien s’appuyer dessus pour atteindre le dernier carré d’une grande compétition pour la première fois depuis la finale de l’Euro 2012 (défaite face à l’Espagne, 4-0).

«On espère que l'Italie créera la surprise, on doit continuer à croire, a confié Jorginho. Il faut continuer à travailler et on verra jusqu'où on peut arriver, on ne sait pas.» Les Italiens auront d’ailleurs peut-être un petit coup de pouce du destin si Eden Hazard et Kevin De Bruyne, qui ne se sont pas entraînés ces derniers jours, étaient absents au moment du coup d’envoi sur la pelouse de Munich (Allemagne).

Reste tout de même que les Belges possèdent d’autres armes dangereuses dont la principale que toute l’Italie peut voir depuis deux saisons dans son championnat : Romelu Lukaku. Deuxième meilleur buteur de Serie A derrière Cristiano Ronaldo avec 24 buts, l’attaquant de l’Inter Milan n’a cessé d’impressionner chaque week-end sous les ordres d’Antonio Conte. Et il compte bien poursuivre face à la «Nazionale».

Muet contre les Portugais, «Big Rom» se verrait bien offrir le billet pour Wembley (Londres), où se disputeront les demi-finales et la finale de l’Euro, à son pays. D’autant qu’une statistique plaide en sa faveur, il a toujours marqué lorsqu’il a croisé le gardien italien Gianluigi Donnarumma (4 buts en 4 matchs) dans les derbies milanais. Une bonne nouvelle ?