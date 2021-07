Euro 2021 : des politiques ukrainiens portent le maillot de leur équipe nationale lors d’une réunion

C’est sous les couleurs du maillot de football de leur pays que Denys Shmyhal, le Premier ministre ukrainien ainsi qu’une vingtaine de membres de son cabinet, se sont présentés ce mercredi dernier lors d’une réunion gouvernementale.

Il s’agit d’une façon plutôt originale de saluer et de supporter l’équipe d’Ukraine. Cette dernière a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro, à l’issue d’une prolongation qui s’était jouée mardi dernier, face à la Suède (1-2). C’est donc fièrement vêtu de son maillot de l’équipe nationale de foot que Denys Shmyhal est apparu le lendemain de la victoire de l'Ukraine.

«J’aimerais féliciter et remercier nos gars et les entraîneurs pour cette victoire», a-t-il déclaré devant l’assemblée qui arborait également les mêmes couleurs jaunes et bleues. Sous les applaudissements de ses collègues, le Premier ministre a expliqué que cette qualification «motive et unit le pays».

Il faut dire que c’est la première fois que l’Ukraine va aussi loin dans une compétition de l’Euro. Et en attendant d’affronter l’Angleterre à Rome ce samedi, le maire de Kiev, qui n’est autre que l’ancien champion de boxe Vitali Klitschko, a également sorti le maillot. Ce dernier n’a pas hésité à encourager son pays à travers un message de glorification et d’une photo de lui portant les couleurs nationales de sa patrie.

Un maillot qui fait polémique

Ce maillot s’est tout de même retrouvé au centre d’un problème diplomatique entre la Russie et l’Ukraine, comme l’a rapporté l’AFP. Pour rappel, depuis l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014 et les conflits entre Kiev et des séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, les relations s’étaient détériorées entre les deux pays.

Ainsi, les autorités russes n’ont pas toléré la présence d’une carte du pays incluant la Crimée et les zones séparatistes, sur les tenues sportives. De plus, le slogan «gloire à l’Ukraine, gloire aux héros», y était également inscrit. La Russie s’est donc dépêchée de saisir l’Union des associations européennes de football, qui lui a donné en partie raison. Finalement l’UEFA a invité l’Ukraine à modifier les inscriptions, en brodant à l’intérieur du maillot une mini carte du pays.