Euro 2021 : l'Espagne en demi-finales après sa victoire aux tirs au but face à la Suisse (1-1, 3-1)

La Suisse y aura cru jusqu'au bout. Tombeurs de la France en huitièmes de finale, les joueurs helvètes se sont inclinés en quarts de finale de l'Euro 2021 face à l'Espagne aux tirs au but ce vendredi (1-1, 3-1). La Roja est qualifiée pour les demi-finales de la compétition.

A Saint-Pétersbourg (Russie), les Espagnols avaient ouvert le score dès la 8e minute, sur un but contre son camp de Zakaria, qui avait dévié une frappe de Jordi Alba. Mais les Suisses n'avaient rien lâché et réussi à égaliser à la 68e minute par Shaqiri, après une erreur de la défense ibérique.

La marque n'avait ensuite pas bougé jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré l'expulsion du milieu suisse Freuler à la 77e minute. En prolongation, la Suisse avait tenu bon face aux assauts espagnols, sauvé à maintes reprises par son gardien Sommer.

Aux tirs au but, les joueurs suisses ont finalement craqué, ne marquant qu'un but sur quatre tentatives. Malgré l'échec d'entrée de Busquets, les Espagnols ont été les plus adroits et l'ont emporté 3-1 dans cette séance.

Ils affronteront en demi-finales le vainqueur du match Italie-Belgique, qui s'affrontent ce vendredi soir à 21h à Munich (Allemagne). La rencontre est programmée le mardi 6 juillet à Londres (Royaume-Uni), à 21h.