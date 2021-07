Tour de France 2021 : Mohoric remporte la 7e étape, Van der Poel reste en jaune

Matej Mohoric a remporté en solitaire la 7e étape du Tour de France 2021 entre Vierzon et Le Creusot. Mathieu Van der Poel conserve son maillot jaune de leader.

Membre de la grande échappée du jour (29 coureurs), le Slovène de 26 ans (Bahrain Victorious) empoche sa première victoire sur le Tour de France, lors de la plus longue étape de cette édition 2021 (249 km).

Il s'est détaché du groupe de fuyard à plus de 85 km de l'arrivée, en compagnie de Brent Van Moer (Lotto-Soudal). Les deux hommes ont ensuite été rejoints par Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash). Matej Mohoric est finalement parti seul à 18 km de l'arrivée et n'a jamais été rejoint. Il fait coup double puisqu'il s'empare du maillot à pois de meilleur grimpeur.

Jasper Stuyven termine deuxième de l'étape à 1 min 20. Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) complète le podium à 1 min 40.

Roglic perd gros

Maillot jaune depuis la 2e étape, le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) a achevé l'étape à la 4e place, après avoir fait partie de l'échappée du jour. Le petit-fils de Raymond Poulidor conforte sa première place au classement général. Son dauphin ce vendredi matin, Tadej Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle l'an dernier, lui a concédé plus de 3 min 30 lors de l'étape du jour. C'est désormais le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) qui occupe la deuxième place au général (à 30 secondes), devant le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), troisième à 1 min 49.

Lâché par les autres favoris du Tour, le Slovène Primoz Roglic a probablement dit adieu à la victoire finale. Victime d'une lourde chute lors de la 3e étape, il a en effet passé la ligne avec plus de 9 minutes de retard sur Matej Mohoric, perdant plus de 3 min 45 sur Tadej Pogacar, Richard Carapaz ou encore Julian Alaphilippe. Le deuxième du Tour 2020 est désormais 33e au général, à 9 min 11 de Mathieu Van der Poel.