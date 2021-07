Angleterre : Patrick Vieira rebondit à Crystal Palace

Patrick Vieira a été nommé entraîneur de Crystal Palace, a annoncé dimanche le club londonien.

Sans club depuis son limogeage par Nice en décembre 2020, l’ancien international français va rebondir en Angleterre. A 45 ans, il va en effet remplacer Roy Hodgson, en poste de 2017 à juin dernier et qui avait permis aux «Eagles» de terminer la saison dernière à la 14e place de la Premier League.

«Je suis vraiment impatient de retrouver la Premier League et de diriger ce grand club pour commencer ensemble un nouveau chapitre», a confié Patrick Vieira. «Crystal Palace est ravi de confirmer la nomination de Patrick Vieira au poste d'entraîneur pour les trois prochaines saisons», a de son côté indiqué Crystal Place dans son communiqué.

Proud and excited to be part of this new journey. I want to thank the @CPFC board for their trust & thank the fans for the amount of support I've been getting for the past few days. I can't wait to see you there, back where it all started @premierleague. Come on you Eagles pic.twitter.com/fa8BO6LZgW

— Patrick Vieira (@OfficialVieira) July 4, 2021