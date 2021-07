Espagne-Italie, demi-finale de l’Euro : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Affiche de la finale de l’Euro 2012, l’Espagne et l’Italie se retrouvent, ce mardi, en demi-finale avec l’envie de retrouver la finale, le 11 juillet prochain, à Wembley. Voici le programme TV complet.

Depuis le début de la compétition, la Squadra Azzurra a réalisé un sans-faute et surtout fait très bonne impression. L’équipe de Roberto Mancini, en reconquête après avoir manqué la Coupe du monde 2018, a terminé en tête de son groupe en remportant ses trois matchs avant d’écarter l’Autriche en 8es de finale (2-1, a.p) puis la Belgique en quarts de finale avec une parfaite maîtrise (2-1).

Et les coéquipiers de Leandro Bonucci aborderont ce rendez-vous face à l’Espagne en pleine confiance avec leur série de 32 matchs sans la moindre défaite. Mais s’ils pourront compter sur leur milieu de terrain, composé de Marco Verratti, Jorginho et Nicolo Barella, ils seront privés de leur latéral gauche Leonardo Spinazzola, victime d’une rupture du tendon d’Achille.

De son côté, l’Espagne a connu un parcours un peu plus laborieux pour atteindre le carré. Les protégés de Luis Enrique ont été accrochés par la Suède (0-0) et la Pologne (1-1) avant de s’imposer aisément face à la Slovaquie (5-0) pour terminer à la 2e place de leur groupe. Ils ont ensuite eu besoin des prolongations pour se défaire de la Croatie (5-3, a.p.) et des penaltys pour éliminer la Suisse (1-1, 3 tab 1).

Avec cette qualification, la Roja fait son retour dans le dernier carré d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 2012 et l’Euro qu’elle avait fini par remporter en surclassant en finale… l’Italie (4-0).

Programme TV

Espagne-Italie



Demi-finale



Mardi 6 juillet



A 21h sur BeIn Sports 1 et TF1