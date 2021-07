Euro 2021 : La première photo de Christian Eriksen depuis sa sortie de l’hôpital

Christian Eriksen va mieux. Beaucoup mieux. Trois semaines après son grave malaise, lors du premier match du Danemark à l’Euro, face à la Finlande, le milieu de terrain danois est apparu pour la première fois depuis sa sortie de l’hôpital au côté d’un jeune garçon.

La photo a été postée sur les réseaux sociaux par l’enfant tout sourire. Tout comme Eriksen. Le joueur de l’Inter Milan apparaît radieux après son malaise en pleine rencontre, et alors qu'il s'est fait implanter un défibrillateur cardiaque.

Il semblait surtout être en bonne santé à en croire le jeune homme, qui a fait sa rencontre à Tisvilde, station balnéaire située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale danoise Copenhague, alors qu’Eriksen était en train de déjeuner avec sa compagne.

«J’étais nerveux. Quand je lui ai demandé une photo, il a tout de suite dit : ‘oui, pas de problème’. Il avait l’air en bonne santé. C’était agréable de le voir», a indiqué le garçon, interrogé par les médias danois.

Christian Eriksen sera le premier supporter de l’équipe du Danemark, qui a décroché sa place pour les demi-finales face à la République tchèque (2-1) et affrontera l’Angleterre, mercredi soir, pour une place en finale.

Et ses coéquipiers sont déterminés à aller encore plus loin et se servent de l’ancien joueur de Tottenham comme une force. «Que Christian aille bien ça veut dire qu’on peut continuer à pousser. Il sait qu’on joue pour lui», a déclaré le capitaine Simon Kjaer. Il peut en tout cas déjà être fier d’eux.