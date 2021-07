F1 : Max Verstappen encore intouchable au Grand Prix d’Autriche

Même pays, même circuit et même scénario. Une semaine après sa victoire au Grand Prix de Styrie, Max Verstappen a réalisé un nouveau cavalier seul, ce dimanche, au Grand Prix d’Autriche. Avec ce 3e succès consécutif, le Néerlandais s’envole en tête du championnat du monde.

La route est longue, encore très longue jusqu’au dernier Grand Prix en décembre prochain. Mais après un peu plus du tiers de la saison, le pilote Red Bull s'affirme course après course comme le favori pour décrocher sa première couronne mondiale. Car au rythme où il avance, personne ne pourrait être en mesure de venir contrarier sa suprématie. Pas même Lewis Hamilton encore incapable de rivaliser sur le tracé de Spielberg.

Comme une semaine plus tôt, Verstappen, parti en pole, s’est envolé dès le premier virage et n’a jamais été inquiété par ses concurrents pour mener la course de bout en bout, devant des tribunes pleinement acquises à sa cause, et s’offrir sa 5e victoire de la saison avec en prime le point du meilleur tour en course. «La voiture était irréelle, c’est un excellent travail de toute l’équipe pour atteindre ce niveau. Ces deux semaines ont été incroyables», s’est réjoui Verstappen à l’arrivée.

Et le week-end est d’autant plus parfait pour le Néerlandais que Lewis Hamilton a dû se contenter de la 4e place derrière son coéquipier Valtteri Bottas et son compatriote Lando Norris autour d’une belle performance au volant de sa McLaren (3e), alors que Carlos Sainz, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Fernando Alonso (Alpine) ont complété le Top 10. Après neuf courses, Max Verstappen compte 32 points d'avance au classement sur le septuple champion du monde britannique.

Après trois courses en trois semaines, le paddock a désormais rendez-vous dans quinze jours à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Un terrain de jeu plus propice à Lewis Hamilton et Mercedes, où ils restent sur six victoires en sept courses. Mais Max Verstappen et Red Bull comptent bien poursuivre sur leur lancée et réaffirmer leur suprématie.