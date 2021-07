NBA : Des finales au parfum d'inédit entre les Suns et les Bucks

Suns contre Bucks : l'affiche des prochaines finales NBA est tout sauf du déjà-vu. Et pour cause, une seule de ces deux équipes a déjà été titrée, il y a cinquante ans.

Les Bucks de Milwaukee, qui ont arraché leur qualification la nuit dernière face aux Hawks d'Atlanta, n'ont pas joué de finales depuis 1974 (perdues contre Boston) et ont remporté leur seul titre en 1971.

A l'époque, le duo composé du tout jeune Kareem Abdul-Jabbar et du vétéran Oscar Robertson avait mis la ligue à ses pieds. La franchise n'avait pourtant été fondée que trois ans plus tôt.

Egalement fondés en 1968, les Suns n'ont jamais remporté de titre NBA en cinquante-trois ans d'existence. Leurs deux seules finales remontent à 1976 (défaite face aux Celtics de Boston, oui, encore) et 1993, ce qui rappellera des souvenirs à certains.

Ces dernières avaient opposé deux joueurs mythiques : Charles Barkley et Michael Jordan. C'est ce dernier qui en avait profité, évidemment, pour s'imposer et boucler son premier three-peat (trois titres consécutifs, en 91, 92 et 93).

Aucun joueur déjà titré dans les deux équipes

Autre statistique intéressante, et surprenante, de ce futur affrontement. Aucun membre des effectifs des deux équipes n'a obtenu de titre par le passé. Un seul a joué une finale : Jae Crowder. C'était l'an dernier, quand il évoluait avec le Heat de Miami. Quant à Chris Paul, le meneur de jeu des Suns, il va atteindre les finales pour la première fois après seize ans de carrière. Presque une anomalie pour cette superstar de la Ligue, sélectionnée 11 fois pour le All Star Game NBA et au palmarès individuel très chargé.

Le premier match de cette série au meilleur des sept rencontres aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi.