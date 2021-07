Tour de France : Primoz Roglic met un terme à sa souffrance et abandonne

Primoz Roglic ne sera pas au départ de la 9e étape. Deuxième du Tour de France l’année dernière, le Slovène a décidé d’abandonner, ce dimanche, avant que le peloton ne s’élance de Cluses jusqu’à Tignes.

Il ne s’est jamais remis de sa chute, lundi dernier, sur la 3e étape. Violemment tombé à terre, le leader de Jumbo-Visma n’a pu récupérer de ses blessures et de ses multiples contusions. S’il a limité la casse dans le contre-la-montre individuel, ne cédant que 44 secondes à Tadej Pogacar, il n’a pas été en mesure de suivre le rythme lors de la plus longue étape de cette 108e édition, vendredi, menant au Creusot (249 km), avant de terminer très attardé, le lendemain, à l’issue de la première étape de montagne au Grand-Bornand.

Après une semaine de course, Roglic avait perdu toute chance de victoire finale avec une 51e place au classement général et près de 40 minutes de retard sur le leader Pogacar. «Je ne pensais pas que cette chute provoquerait mon abandon. Après quelques jours, j’ai vu que je ne faisais aucun progrès dans mon rétablissement», a-t-il confié. Avant d’ajouter : «Les étapes longues et difficiles font des ravages. Je vais maintenant me concentrer sur la récupération.»

Et se projeter sur ses prochains objectifs avec pour commencer les JO de Tokyo (Japon). Il a trois semaines devant lui pour se rétablir et retrouver la pleine possession de ses moyens physiques avant l’épreuve sur route programmé le 24 juillet au pied du Mont Fuji.